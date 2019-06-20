Екатерина Климова рассказала, как выглядеть счастливой после трех разводов

Екатерина Климова дала лаконичный и достойный ответ на неудобный вопрос от поклонника в Instagram.

«Катерина, поделитесь секретом, как, несмотря на неудачи, в любви выглядеть красивой и счастливой?» — спросил подписчик.

«Молча», — написала актриса и добавила к ответу подмигивающий смайлик. Это вызвало одобрение и восхищение поклонников Климовой в комментариях.

Известие о разводе «киношной» пары — Екатерины Климовой и Гелы Месхи стало плохим и неожиданным сюрпризом для фанатов. Вместе артисты прожили четыре года, успели родить дочь Бэллу и внешне выглядели совершенно счастливыми. Однако в конце мая актриса подала на развод.

Екатерина Климова. Instagram @klimovagram

Многие с самого начала называли этот брак неравным, ведь Гела Месхи, по сравнению с Климовой, не настолько хорошо обеспечен финансово, не имеет такой же популярности и, к тому же, почти на десять лет младше жены.

Однако не все верят в развод знаменитостей. В частности агент Месхи заявила, что сильно сомневается в этом.

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