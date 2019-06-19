«Фигура отпад!»: Джанабаева в купальнике показала результат тренировок

Известная российская певица, экс-участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева очаровала поклонников очередным снимком. На своей странице в Instagram жена Валерия Меладзе опубликовала фото, на котором позирует в белоснежном купальнике с глубоким декольте и нежно-голубом парео. Сияющие глаза, ослепительная улыбка и безупречная фигура — все это не смогло оставить фанатов равнодушными.
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Многие из них до сих пор недоумевают, как в 40 лет звезде удается оставаться такой привлекательной. По словам теледивы, секрет подтянутого тела кроется в ежедневных занятиях спортом.
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В комментариях подписчики рассказали о том, как проходят их тренировки, и оставили множество комплиментов певице.
«Фигура отпад!»
«Восхищаюсь! Ну, просто куколка!».
«Обалденная женщина»
«Очень красивая Вы! Отличная мотивация! Захотелось бегать… Побежала!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Джанабаева опубликовала фото без макияжа.