«Фигура отпад!»: Джанабаева в купальнике показала результат тренировок

, 22:54 Фото 309

Жена Валерия Меладзе раскрыла секрет своего подтянутого тела.

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Фото, видео: Instagram @albinadzhanabaeva

Известная российская певица, экс-участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева очаровала поклонников очередным снимком. На своей странице в Instagram жена Валерия Меладзе опубликовала фото, на котором позирует в белоснежном купальнике с глубоким декольте и нежно-голубом парео. Сияющие глаза, ослепительная улыбка и безупречная фигура — все это не смогло оставить фанатов равнодушными.

Instagram @albinadzhanabaeva

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Многие из них до сих пор недоумевают, как в 40 лет звезде удается оставаться такой привлекательной. По словам теледивы, секрет подтянутого тела кроется в ежедневных занятиях спортом.

«Просыпаюсь с желанием обуться в кроссовки, сделать несколько глотков воды и бежать! Главное — не искать оправданий своей лености, а преодолевать, работать над собой. Мой совет всем, кто никак не может приучить себя к спорту — начать бегать», — написала Джанабаева.

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В комментариях подписчики рассказали о том, как проходят их тренировки, и оставили множество комплиментов певице.

«Фигура отпад!»

«Восхищаюсь! Ну, просто куколка!».

«Обалденная женщина»

«Очень красивая Вы! Отличная мотивация! Захотелось бегать… Побежала!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Джанабаева опубликовала фото без макияжа.

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