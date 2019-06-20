На «Прямую линии с Владимиром Путиным» дозвонился юноша из Москвы и спросил президента о чрезмерной милитаризации телевизионного эфира, где все чаще демонстрируют новые разработки отечественной оборонной промышленности.

«К какой войне и с каким противником нас готовят?» — спросил молодой человек.

Российский лидер привел древнюю мудрость — «Хочешь мира — готовься к войне» и отметил, что РФ не является лидером по расходам на вооружение, значительно уступая по этому показателю США, Китаю, Саудовской Аравии, Великобритании, Японии и Франции.

«Мы единственная великая военная держава, которая сокращает военные расходы», — заявил Путин.

Президент добавил, что несмотря на сокращение расходов на оборону, Россия не только обеспечивает ядерный паритет, но и оказывается на несколько шагов впереди своих «конкурентов».

Ранее 5-tv.ru ответил на вопрос о разрешении ситуации с украинскими моряками, задержанными в ходе инцидента в Керченском проливе.