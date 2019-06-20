Во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» множество вопросов к российскому лидеру поступало из Украины.

Киевский журналист Валерий Швец дозвонился до студии в Гостином дворе по телефону и задал вопрос о переговорах в Минске с новой украинской властью.

«Как известно, из состава переговорщиков вышел Виктор Медведчук, который сказал, что сам продолжит вести переговоры по освобождению удерживаемых лиц независимо от позиции новой украинской власти. Скажите, обращался ли к Вам Медведчук по вопросу освобождения граждан Украины, которые находятся в местах лишения свободы на территории РФ?» — спросил Швец.

Владимир Путин заявил, что подобные вопросы не исчезают из повестки, а Виктор Медведчук особенно внимательно относится к теме освобождения украинских моряков, задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе, и ряда других лиц, в том числе осужденных в России.

«Вопросы подобного рода должны решаться в комплексе. Прежде чем решать эти вопросы, мы должны подумать о том, как будет решена судьба тех людей, которые для нас небезразличны, в том числе граждан Российской Федерации, находящихся в аналогичной ситуации на Украине», — ответил Путин.

«Прямая линия с Владимиром Путиным — 2019». Онлайн трансляция

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