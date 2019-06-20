Путин призвал местные власти в кратчайшие сроки обеспечить граждан водой

Владимиру Путину в ходе «Прямой линии» рассказали о более чем неприемлемой ситуации в тюменском селе Каскара. Жителям населенного пункта, находящегося в 20 минутах езды от Тюмени, приходилось брать воду в соседних селах, а с недавнего времени и вовсе приходится ездить в областной центр. При этом недалеко от села проведен настоящий водопровод, который снабжает водой местную птицефабрику. По заявлениям местных властей, постройка нового водовода и разводка по домам жителей Каскары запланирована на 2020-21 годы.

Владимир Путин заметил, что его удивила подобная ситуация в крупном и самодостаточном регионе, которым является Тюменская область. Прежде чем дать слово главе региона Александру Моору президент задал вопрос, а нужно ли ждать эти два года, пока у жителей Каскары появится доступ к воде?

Губернатор ответил, что Каскара имеет централизованное водоснабжение и водопровод построен в 1974 году одновременно с птицефабрикой поблизости. Сейчас водопровод передан на обслуживание «Тюменьводоканалу» и желающие могут подать заявления на техническое присоединение.

«Считайте, что заявка есть, люди об этом говорят. Нужно делать прямо сейчас и не откладывать в долгий ящик… Считайте, что они обратились — я за них обратился», — сказал Моору Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин прокомментировал ситуацию с ростом цен на авиакеросин.