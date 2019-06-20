Ситуация с высокими ценами на авиакеросин должна быть исправлена: Путин

Владимир Путин, комментируя ситуацию с ростом цен на авиаперевозки в России, выступил за то, чтобы включить авиакеросин и битум в соглашение правительства РФ с нефтяниками.

«Проблема в том, что в эти меры стабилизации на внутреннем рынке не включили авиационный бензин. Его не включили просто. Моторное топливо включили, все бензины и дизельку, а авиационный бензин не включили. И это проблема», — рассказал президент.

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По его словам, цена на авиакеросин в 2018 году подскочила почти на 10% — в прошлые годы этот рост не превышал 2%.

«Я разговаривал по этому поводу с правительством, с теми людьми, которые за это отвечают. Хочу еще раз напомнить — это явное упущение и оно должно быть немедленно исправлено», — сказал Путин.

Кроме того, президент назвал непомерным рост тарифов на авиаперевозки.

Российское правительство и нефтяники договорились о заморозке цен на топливо в ноябре 2018-го когда, стоимость бензина резко подскочила.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин рассказал о борьбе с коррупцией.