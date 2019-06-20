Блогер Катя Адушкина рассказала, как «колотилось сердечко» на Линии с Путиным

Блогер с 8-миллионной аудиторией вышла на прямую связь с президентом страны и задала вопрос о раздельном сборе мусора. Девушка отметила, что проблема ухудшения волнует многих школьников. В интервью 5-tv.ru Адушкина заявила, что очень сильно волновалась перед разговором с Путиным.

«Мне удалось поговорить с Владимиром Владимировичем Путиным. Очень сложно передать свои эмоции, потому что было безумно-безумно волнительно. Потому что, когда ты понимаешь, что буквально через пару минут все это произойдет, и тебе предстоит разговор с самым главным человеком в стране, — сердечко очень билось, но я смогла через это пройти. Конечно, спасибо всем огромное за эту возможно. Я безумно рада и счастлива».

Мусорная реформа в стране начала осуществляться полгода назад. Адушкина рассказала президенту, что интернет-сообщество считает, что несмотря на появляющиеся точки раздельного сбора, в итоге весь мусор оказывается в одной куче. Президент ответил блогеру, что «мусорной» проблемой занимаются относительно недавно. Первые поручения глава страны дал после того, как во время одной из Прямых линий жители Балашихи рассказали о ситуации с мусорным полигоном. Адушкина заявила, что ее подписчики были крайне удивлены увидеть ее на столь серьезном мероприятии, однако, она считает очень важным вопрос экологии.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео разговора Кати Адушкиной и Владимира Путина в ходе «Прямой линии».