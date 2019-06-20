Анна Седокова выложила в Instagram видео в стиле «Горячий экстрим» — в ролике она лихо рассекает на квадроцикле по пляжу, при этом из одежды на ней только кепка и фиолетовое бикини. На заднем плане слышно, как некто называет Седокову сумасшедшей на английском («crazy»). Впрочем, она с таким званием согласна полностью.

«Ты crazy!» — кричал мне мужчина на пляже, а как в этом мире оставаться нормальной? Жизнь, с ее удивительными сценариями, каждую секунду выбивает тебя из привычной дороги. И только ты как бы на секундочку вроде понимаешь, что происходит, как раз и «вот новый поворот», — пишет Анна, добавляя, что быть «crazy» — единственный способ выжить.

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Подписчики восхитились маневром Седоковой и увидели одну интересную деталь.

«Телефон в бюстгальтере — оригинально»

«Думаю, что именно так нужно жить»

«Дааааааа Анюта, только так и выживаем. Умка чокнутая и любимая реально»

«Вот это Кардашьян! Зачет!»

«Лайк, если бы хотел оказаться на месте телефона Ани», — пишут фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Седокова похвасталась успехами двухлетнего сына.