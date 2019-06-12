«Бандюган и любитель девочек»: Седокова похвасталась успехами двухлетнего сына

Известная украинская поп-исполнительница Анна Седокова опубликовала в Instagram видео с участием двухлетнего сына Гектора. Звезда сняла на камеру, как мальчик катается на самокате. Поначалу малышу не удавалось разогнаться до высокой скорости, однако с третьей попытки он все-таки смог добиться желаемого результата и с легкостью обогнал девочку, с которой, вероятно, ездил наперегонки.

«Вы ругаетесь, что Гектора в ленте мало моей, а как его догнать? Сфотографировать вообще не реально. Мужики не позируют», — пошутила артистка под публикацией.

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Седокова также отметила, что из «милого малыша» Герман превратился в «бандюгана и любителя девочек». Мальчик вырос и стал настоящим модником. Стильная кепка, кроссовки, самокат — имидж ребенка певицы говорит сам за себя. Впрочем, с возрастом он стал не только спортсменом и стилягой. Как отметила звезда, с годами Герман начал вести себя вежливее.

«Сегодня случайно ударил меня. Понял это, взял мою руку и ласково ее погладил. Извинился.», — поделилась теледива.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Седокова опубликовала абсолютно голое фото.