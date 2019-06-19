Символ будущего или ностальгия по прошлому? Собчак надела обручальное кольцо

Поклонники и недоброжелатели Ксении Собчак обсуждают, чтобы могло означать появление обручального кольца на пальце телеведущей, недавно расставшейся с мужем Максимом Виторганом, как говорят, из-за романа с режиссером Константином Богомоловым. Символ брачных уз на правой руке Ксении разглядели внимательные зрители ее шоу на YouTube-канале в одном из последних выпусков. Как пишет StarHit, публика в недоумении: что это, ностальгия по прошлому или символ будущего?

Издание отмечает, что недавно Ксению видели вместе с бывшим мужем на концерте на Кипре, однако о воссоединении супругов речи не идет. Телеведущая постоянно мелькает в светских хрониках с Константином Богомоловым, но свои совместные появления на публике пара никак не комментирует.

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А на «Кинотавре», как ранее рассказывал 5-tv.ru, Ксения Собчак, Максим Виторган и Константин Богомолов оказались на одной вечеринке, посвященной 30-летию кинофестиваля. Бывшие возлюбленные старательно игнорировали друг друга и конфликта на мероприятии не возникло.