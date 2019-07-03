Любовница бывшего мужа Пеговой потребовала от него пять миллионов рублей

41 273

Сотрудница «Ленфильма» по имени Наталья утверждает, что Дмитрий Орлов — отец ее ребенка.

Фото : woman.ru

Читайте также

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников

Актриса Ирина Пегова до 2011 года была замужем за коллегой по цеху, Дмитрием Орловым. Он известен по ролям в «Морском патруле», фильмах «Брат 2», «Слуга государев» и «Путевой обходчик». В своей жизни Орлов не был отмечен громким скандалами, однако недавно в его жизни появилась женщина, которая потребовала от него пять миллионов рублей под сомнительным предлогом.

Дело в том, что в 2008 году, когда Орлов еще был в браке с Пеговой у него был роман с некой Натальей, работницей «Ленфильма».

«Прошло где-то полтора месяца после нашего последнего интимного контакта, как Наталья позвонила и сказала, что беременна. Я не стал ей врать и ответил, что не заинтересован в ребенке. Честно признаюсь, я не был уверен в том, что он от меня», — рассказал актер в эфире Первого канала.

Наталья не стала делать аборт и в 2009 у нее родилась дочь. Она пыталась добиться от Орлова признания в отцовстве и всячески искала контакта, но тот игнорировал звонки. Чтобы достичь поставленной цели она пришла в студию телепрограммы на Первом канале.

Гороскоп на 21 июня: Дайте волю жажде знаний, Козероги!

Запросы Натальи были прямо скажем немалыми — пять миллионов рублей моральной компенсации, квартира в Москве и 20% доходов актера на содержание «дочери».

Впрочем, планам Натальи сбыться было не суждено. Сначала детектор лжи показал, что одновременно с Орловым у нее было сразу несколько мужчин. А генетическая экспертиза добила ее аргументы — дочь родилась не от актера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Пегова спела посреди полей Нижегородской области.

Читайте также

+12° Днём +19°
Ночью +11°
63.23
0.18 71.41
0.01
Гороскоп на 3 июля: Козероги, знание ваше будущее!

Последние новости

6:45
Житель Ленобласти поймал на удочку огромную пиранью
5:52
«Вновь свободна!»: Моника Беллуччи рассталась с молодым любовником
5:40
Мужчина чудом выжил после падения в битумную реку
5:28
Полярная лисица-«путешественница» добежала из Норвегии до Канады за 76 дней
4:55
Гороскоп на 3 июля: Козероги, знание ваше будущее!
4:40
Впечатляющее видео полного солнечного затмения

Сейчас читают

«Хочу к вам в бассейн»: Михалкова в купальнике раззадорила поклонников
«Вот это прессак!» Фанаты в восторге от летнего фото Лободы в бюстгальтере
«Аня, ну что вы наделали?» — Седокова снялась в чересчур откровенном клипе

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге