«Отдыхаю как пенсионер»: Беременную Анастасию Решетову терзают страхи в отпуске

Беременная от рэпера Тимати модель Анастасия Решетова рассказала подписчикам в Instagram, как проходит ее отпуск. В начале июня она рассказала общественности о том, что ждет ребенка, а после отправилась отдыхать в теплые края.
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С берега океана модель постоянно публикует фотографии и рассказывает о том, как проходит ее беременность. Под последним снимком Решетова призналась, что с тех пор, как она оказалась в интересном положении, ее жизнь сильно изменилась.
Также возлюбленная Тимати поделилась, что боится заходить в океан, так как опасается, что ее снесет волной или поток воды ударит в живот. Кроме того, во время беременности Решетова перестала любить быструю езду. Однако она надеется, что после родов все встанет на свои места, и она вернется к своим любимым занятиям.
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Однако фолловеры огорчили девушку, сказав, что после рождения ребенка жизнь изменится еще больше и уже никогда не станет прежней:
«Это не пройдет, теперь инстинкт самосохранения переключился и будет страшно всегда, потому как ты несешь ответственность не только за себя»;
«Будешь бояться всего еще сильнее, ведь теперь ты не одна, и рисковать не дело, у тебя есть ребенок, а ради него надо беречь и себя не только при беременности, но и после», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как фанаты спорят о семейном положении Анастасии Решетовой.