«Отдыхаю как пенсионер»: Беременную Анастасию Решетову терзают страхи в отпуске

Беременная от рэпера Тимати модель Анастасия Решетова рассказала подписчикам в Instagram, как проходит ее отпуск. В начале июня она рассказала общественности о том, что ждет ребенка, а после отправилась отдыхать в теплые края.

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С берега океана модель постоянно публикует фотографии и рассказывает о том, как проходит ее беременность. Под последним снимком Решетова призналась, что с тех пор, как она оказалась в интересном положении, ее жизнь сильно изменилась.

«Если раньше я легко могла проснуться в 6 утра и натощак пойти серфить или пойти на хайкинг на жаре, сжигая за тренировку по 800 ккал, то теперь я отдыхаю как пенсионер», — написала Анастасия.

Instagram @volkonskaya.reshetova