«Отдыхаю как пенсионер»: Беременную Анастасию Решетову терзают страхи в отпуске

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Возлюбленная рэпера Тимати призналась, что беременность сильно изменила ее образ жизни.

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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova

Беременная от рэпера Тимати модель Анастасия Решетова рассказала подписчикам в Instagram, как проходит ее отпуск. В начале июня она рассказала общественности о том, что ждет ребенка, а после отправилась отдыхать в теплые края.

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С берега океана модель постоянно публикует фотографии и рассказывает о том, как проходит ее беременность. Под последним снимком Решетова призналась, что с тех пор, как она оказалась в интересном положении, ее жизнь сильно изменилась.

«Если раньше я легко могла проснуться в 6 утра и натощак пойти серфить или пойти на хайкинг на жаре, сжигая за тренировку по 800 ккал, то теперь я отдыхаю как пенсионер», — написала Анастасия.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Также возлюбленная Тимати поделилась, что боится заходить в океан, так как опасается, что ее снесет волной или поток воды ударит в живот. Кроме того, во время беременности Решетова перестала любить быструю езду. Однако она надеется, что после родов все встанет на свои места, и она вернется к своим любимым занятиям.

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Однако фолловеры огорчили девушку, сказав, что после рождения ребенка жизнь изменится еще больше и уже никогда не станет прежней:

«Это не пройдет, теперь инстинкт самосохранения переключился и будет страшно всегда, потому как ты несешь ответственность не только за себя»;

«Будешь бояться всего еще сильнее, ведь теперь ты не одна, и рисковать не дело, у тебя есть ребенок, а ради него надо беречь и себя не только при беременности, но и после», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как фанаты спорят о семейном положении Анастасии Решетовой.

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