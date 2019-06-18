«А свадьба будет?»: фанаты спорят о семейном положении Анастасии Решетовой

Модель Анастасия Решетова намекнула, что тайно вышла замуж за Тимати. В соцсети девушка, отвечая на вопросы фанатов, назвала Тимура Юнусова мужем, озадачив поклонников, пишут 7дней.ру. Теперь фолловеры гадают, действительно ли пара сыграла свадьбу. Однако многие девушки называют мужьями парней, с которыми просто живут вместе.
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Известно, что в новогоднюю ночь Тимати подарил возлюбленной дорогое кольцо. Тогда многие подумали, что оно помолвочное, однако впоследствии не было информации о свадьбе пары. Тем временем в Instagram продолжаются бурные споры по поводу семейного положения Решетовой и Тимати.
«Я очень хотела, чтобы именно ты была с ним, как классно, что все переросло в семью, — написала одна из фанаток на странице модели. — Это всего лишь мои доводы — из-за кольца и видео с Парижа, где она вся в белом, а он в смокинге», — ответила она потом на вопрос другого юзера, откуда она знает о свадьбе.
«А свадьба будет?», — спросила еще одна подписчица.
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Тем временем ни Анастасия Решетова, ни Тимати не дали официальных комментариев по поводу своего семейного положения. Возможно, модель сделает заявление позже. Ведь о своей беременности она сообщила тоже далеко не сразу.
Ранее 5-tv.ru сообщил о том, что невеста Тимати поделилась подробностями беременности.