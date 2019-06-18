«А свадьба будет?»: фанаты спорят о семейном положении Анастасии Решетовой

Модель Анастасия Решетова намекнула, что тайно вышла замуж за Тимати. В соцсети девушка, отвечая на вопросы фанатов, назвала Тимура Юнусова мужем, озадачив поклонников, пишут 7дней.ру. Теперь фолловеры гадают, действительно ли пара сыграла свадьбу. Однако многие девушки называют мужьями парней, с которыми просто живут вместе.

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Известно, что в новогоднюю ночь Тимати подарил возлюбленной дорогое кольцо. Тогда многие подумали, что оно помолвочное, однако впоследствии не было информации о свадьбе пары. Тем временем в Instagram продолжаются бурные споры по поводу семейного положения Решетовой и Тимати.

Instagram @volkonskaya.reshetova