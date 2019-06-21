Гороскоп на 21 июня: Дайте волю жажде знаний, Козероги!

Тельцы, вместо того, чтобы пытаться управлять, расслабьтесь и позвольте другим делать то, что они делают. Близнецы, сдайтесь Вселенной. Проблемы, о которых вы беспокоитесь, решатся сами собой. Рыбы, дела обещают стать лучше, чем вы можете себе представить.

Овен — гороскоп на сегодня, 21 июня

Сегодня, ваш разум, вероятно, будет проигрывать старую запись снова и снова, Овны. Если бы люди уделяли больше внимания заботе об окружающих и самих себе, чем гонке за материальным, человечество бы ждал успех. Прислушайтесь к своему внутреннему Будде и отделитесь от «земного». Постарайтесь быть наблюдателем и займитесь своими эмоциями. Путь медитации и осознанности поможет вам вернуться на умственный и духовный уровень.

Космический совет: все будет отлично. Доверьтесь внутреннему голосу.

Телец — гороскоп на сегодня, 21 июня

Тревога: признак недоверия Вселенной. Доверьтесь тому, что происходит вокруг вас, Телец. Все идет в соответствии с божественным порядком. Говорят, ум — прекрасный слуга и опасный хозяин. Если вы стали жертвой игр, в которые ваш разум играет с вами, то сейчас самое время отключиться и появиться в последний момент. Помните, вам не стоит страдать в одиночку. Обратитесь к другу, наставнику или любимому человеку, чтобы он протянул вам помощи.

Космический совет: доверьтесь божественному плану.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 21 июня

Уязвимость — это сила, Близнецы. Откройте свое сердце и позвольте своим истинным чувствам стать публичными. Наступает сезон под девизом «любить и быть любимым». Но не ограничивайте это только романтическими связями. Пусть ваши друзья, члены семьи и коллеги также узнают, насколько они особенные для вас. Если вы затаили обиду на кого-то, то сегодня самое подходящее время, чтобы закопать топор войны и наладить отношения.

Космический совет: раскройте свое сердце.

Рак — гороскоп на сегодня, 21 июня

Жизнь, как река. Все приходит и уходит. Раки, помните, что вы находитесь в потоке. Не принимайте близко к сердцу вещи, которые могут огорчить. Вероятнее всего уже скоро, вы о них позабудете. Вам стоит довериться тому, что открывает вам Вселенная. Стоит принять даже то, что нечто близкое вашему сердцу судьба может у вас отнять. Относитесь к происходящему отрешеннее. Верьте, что ваше высшее я держит вас за руку и помогает вам создать пространство для того, чтобы находиться в согласии с вашей душой.

Космический совет: будьте сильными.

Лев — гороскоп на сегодня, 21 июня

О, мудрец! Есть причина, по которой люди обращаются к вам за советом. Продолжайте быть голосом правды, Львы. Помните, что вы руководствуетесь чем-то более высоким. И духовность, и знание — важные темы для вас в ближайшие дни. Если вы чего-то очень хотите, но не можете этого добиться, то прекратите оправдываться. Когда желание что-то сделать действительно велико, Вселенная обязательно поможет вам совместиться с вашим призванием.

Космический совет: будьте голосом правды и идите напролом к своей цели.

Дева — гороскоп на сегодня, 21 июня

Вы некоторое время не обращали внимания на знаки, Девы. Если вы позволили кому-то нарушить ваши границы или воспользоваться вашей доброй волей, здесь вы не правы. Разрежьте негативные канаты, связывающие вас, и займите позицию, не позволяющую людям вас использовать. Не закрывайте глаза на сигналы, посылаемые Вселенной для налаживания обстановки на вашем личном фронте. И самое главное, не позволяйте никому называть вас параноиком за то, что вы доверяете своим ощущениям.

Космический совет: начните жить для себя.

Весы — гороскоп на сегодня, 21 июня

Сегодня вам будет хотеться так много сделать, и так много создать. Расслабьтесь и не обижайтесь, если другие люди не соответствуют вашим желаниям и представлениям. Помните, что попадание в зону «моя идея лучше вашей» только помешает вашему прогрессу. Сохраняйте разум, Весы! Уважительное отношение к чужому мнению на самом деле поможет вам узнать что-то новое на этом пути.

Космический совет: ваше психическое здоровье важнее, чем победа в бессмысленных дебатах.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 21 июня

Все действительно разваливается или это стройка чего-то нового? Голос в вашей голове говорит вам, что разрушение является частью процесса творения, и что скоро все пойдет к лучшему. Хорошо, что вас окружают люди, которых вы любите, люди, которые вас глубоко понимают и хотят помочь вам развиваться. Скорпионы, некоторые узы неразрушимы, и это то, за что вам действительно нужно быть благодарными.

Космический совет: окружите себя людьми, которые помогут вам развиваться.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 21 июня

Стрельцы, сегодня вам предстоит пройти путь от тьмы к свету. Звезды считают, что в последнее время вам действительно было непросто. Но теперь все изменится — наступает белая полоса. Чтобы помочь светлому периоду жизни прийти, сосредоточьтесь на всем хорошем в вашей жизни. То, о чем вы давно мечтали и молились, примет осязаемую форму.

Космический совет: готовьтесь стать счастливыми.

Козерог — гороскоп на сегодня, 21 июня

Все рабочие вопросы, которые сулят успех, на деле обернутся двойным успехом для вас. А деньги и вовсе будут буквально набрасываться на вас из-за каждого угла. Однако не поддавайтесь соблазну расточительности и держите себя в руках. Помните: вы заняты строительством собственной империи, запас финансов вам очень пригодится. Если вы давно мечтали попробовать что-то новое — сегодня для этого самое подходящее время.

Космический совет: дайте волю своему любопытству и жажде знаний.

Водолей — гороскоп на сегодня, 21 июня

Прекратите попусту тратить деньги, Водолеи. Вместо этого звезды не просто советуют — они буквально умоляют вас создать резерв, который станет начальным капиталом для воплощения вашей мечты. Слушайте свою интуицию: она подскажет вам, на что направить средства сегодня. Если что-то сегодня и стоит трат, то внутри себя вы уже знаете, что это.

Космический совет: начните экономить.

Рыбы — гороскоп сегодня, 21 июня

Благословение сегодня льется на вас мощным потоком, Рыбы. Впрочем, можно обойтись и без дополнительной тары. Главное для вас сегодня — чувство благодарности. Говорите судьбе и миру «спасибо» за все хорошее, что с вами сегодня происходит, потому что происходящее лучше всего будет описываться словами «радость» и «изобилие».

Космический совет: настройтесь на позитив и скажите Вселенной «спасибо».

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