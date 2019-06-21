Виктория Дайнеко призналась, что у нее началось скрытое ожирение

Победительница «Фабрики звезд — 5» Виктория Дайнеко отдыхает в Испании и постоянно делится с подписчиками в Instagram фотографиями в купальнике. Недавно она выложила пост, где ответила хейтерам, которые постоянно недовольные фигурой певицы. Фолловеры неоднократно обвиняли Дайнеко в анорексии.

«Меня опять обзывают анорексичкой. Ребят, у меня всегда ребра торчат, но разве с такими ляжками может быть анорексия, мои умные весы дома вообще говорят, что у меня скрытое ожирение», — призналась певица.

Instagram @victoriadaineko

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Однако истинные поклонники Виктории призвали ее не обращать внимания на негатив и наслаждаться отдыхом:

«Че ток не говорят, то ребра торчат, то на ногах целлюлит разглядят! Капец! И главное всем надо что-то сказать, хоть их и не спрашивали. Супер! Мне очень нравятся такие живые и естественные фото».

«Женщина в первую очередь должна быть счастливой, а полная она или худая, какая разница…»

«У Вики норм все», — поддержали певицу фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Дайнеко намекнула на интересное положение.