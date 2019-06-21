Видео: ЕС допустил непризнание выданных жителям Донбасса российских паспортов

Российские паспорта, выданные жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), могут оказаться недействительными в Европе. Этот вопрос в ближайшее время готовится рассмотреть Евросоюз.

Там заявили, что внимательно следят за событиями на Донбассе и обеспокоены решением нашей страны упростить выдачу документов гражданам самопровозглашенных республик.

Указ об этом подписал Владимир Путин. Российский президент отметил, что этот вопрос носит гуманитарный характер и не направлен на создание проблем нынешним властям Киева.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в ДНР стартовал первый этап выдачи российских паспортов.