«Югославский вариант»: На Украине предсказали последствия потери газовой трубы

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Экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко отметил, что страна рискует оказаться на грани дефолта.

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что страна рискует потерять газотранспортную систему (ГТС). В таком случае, по словам политика, Незалежную ждет «югославский сценарий». Червоненко уверен, что в случае утраты ГТС страной, Украине грозит дефолт, поэтому, по его мнению, Владимиру Зеленскому нельзя допустить подобный вариант развития событий.

«У нас в этом году 16 миллиардов (Прим.ред. — долларов) выплат и судьба трубы. Не хочу быть пророком, но если мы потеряем трубу или она перейдет какому-то инвестору, то нас ждет югославский вариант», — цитирует Червоненко RT.

Бывший глава ведомства также добавил, что новый состав Верховной рады, внеочередные выборы в которую пройдут через месяц, может оказаться еще хуже предыдущего. По словам политика, на место старого парламента хотя прийти «соросовские, модные, перекрашенные и переобутые». Избирательные списки вызывают разочарование у Червоненко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что государственная компания по поставке, транспортировке и хранению природного газа «Укртрансгаз» заявила о своей несостоятельности. В связи с накопившейся задолженностью перед поставщиками газа, партнеры украинского оператора газотранспортной системы прекратили поставку голубого топлива.

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