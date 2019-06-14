«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине

Государственная компания по поставке, транспортировке и хранению природного газа «Укртрансгаз» заявила о своей несостоятельности. Как сообщает RT со ссылкой на сайт оператора, в связи с дефицитом средств компания не в состоянии погасить задолженности
«Укртрансгаз предупреждает о чрезвычайной ситуации государственного уровня», — цитирует издание официальное заявление компании.
Известно, что долги «Укртрансгаза» за март — апрель перед поставщиками газа превышают четыре миллиарда гривен. Для некоторых клиентов украинской компании это стало весомым аргументом для отказа в поставке голубого топлива по заключенным контрактам.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море.