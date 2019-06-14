«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине

Государственная компания по поставке, транспортировке и хранению природного газа «Укртрансгаз» заявила о своей несостоятельности. Как сообщает RT со ссылкой на сайт оператора, в связи с дефицитом средств компания не в состоянии погасить задолженности по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд.

«Укртрансгаз предупреждает о чрезвычайной ситуации государственного уровня», — цитирует издание официальное заявление компании.

Известно, что долги «Укртрансгаза» за март — апрель перед поставщиками газа превышают четыре миллиарда гривен. Для некоторых клиентов украинской компании это стало весомым аргументом для отказа в поставке голубого топлива по заключенным контрактам.

«Остаточных объемов газа на собственные производственно-технологические нужды, которые были закуплены по предыдущим договорам, достаточно для обеспечения работы газотранспортной системы только до 24 июня», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море.