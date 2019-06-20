Премьер-министр Малайзии назвал политизированным расследование крушения MH17

Обвинения в адрес Москвы по поводу сбитого Боинга над Донбассом — выглядят нелепо. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По его словам, опубликованный в Нидерландах доклад не содержит конкретных доказательств, а виновных в трагедии — просто назначили.

«Все это расследование они сводили к тому, чтобы подтвердить свое первое озвученное предположение. Мы не видим каких-либо доказательств, которые подтверждают то, что они сказали и вообще расследование проведено нелепо, но мы заинтересованы в том, чтобы была объективная картина. Думаю, что со временем мы получим реальный результаты», — заявил Патрушев.

О том, что расследование политизированное и необдуманное заявил и премьер-министр Малайзии. Политик потребовал от международной следственной группы конкретных доказательств, а не предположений.

«Мы очень недовольны. С самого начала это расследование было политизированным и проводилось с целью найти способы обвинить Россию в этой трагедии», — уверен Махатхир Мохамад .

Ранее, следственная группа опубликовала новый отчет о крушении Boeing в небе Украины. В Нидерланах вновь обвинили в трагедии Москву и даже назвали имена четырех подозреваемых. Якобы это три россиянина и один украинец. К слову, российскую сторону к расследованию трагедии в Донбасее, когда погибли 298 человек, не допустили.