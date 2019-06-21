«Лучезарная красотка»: Звезда «Кухни» похвасталась стройной фигурой в купальнике

Российская актриса Елена Подкаминская, прославившаяся после съемок в сериале «Кухня», опубликовала на своей странице Instagram очередное соблазнительное фото. На снимке теледива позирует в черном купальнике, а сзади на нее проливается солнечный свет.

«Купание в солнечных зайчиках заряжает на весь день», — написала звезда под публикацией.

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Instagram @podkaminskaya_official

Сияющая улыбка артистки и ее безупречная фигура вызвали восхищение фанатов. В комментариях подписчики отметили, что любят Подкаминскую за ее естественность. В 40 лет актриса представляет собой само воплощение женственности и не забывает радовать поклонников нежными кадрами, которые производят фурор в сети.

«Вы очарование российского кинематографа!»

«Вы, как лучик солнца! Стройная, яркая, лучезарная красотка!»

«Отличное фото. Вы отличная актриса, талантливая женщина».

«Какая же вы потрясающая!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Елена Подкаминская перестала скрывать мужа.