Серия мощных взрывов, вызваных сильным пожаром, прогремела в ночь на пятницу, 21 июня, на нефтеперерабатывающем заводе в Филадельфии (США).

Как сообщает NBC Philadelphia, грохот от них почувствовали жители городов, находящихся на существенном отдалении от места ЧП. У некоторых даже попадали картины и полки со стен.

Известно, что движение по соединяющей штаты 76-й магистрали и Пеннроуз-авеню было перекрыта, чтобы предоставить доступ экстренным службам оперативно прибыть на место пожара.

Обстоятельства произошедешго уточняются. Сообщений о погибших или пострадавших пока не поступало. Известно, что в НПЗ работает около тысячи человек.