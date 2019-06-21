В Роскачестве назвали лучшие сервисы по доставке еды

Специалисты Роскачества проанализировали приложения по доставке продуктов в российских сегментах сервисов Google Play и App Store. Об этом сообщается на официальном сайте организации, пишет «Экономика сегодня».

Всего было протестировано 24 приложения по трем основным пунктам: удобство использования потребителем, функциональность и финансовая безопасность покупателя.

Самыми удобными эксперты назвали мобильные сервисы крупных онлайн-супермаркетов «Утконос» и OZON. По функциональности «Утконос» и OZON догнали «Мой перекресток». С точки зрения финансовой безопасности среди лучших снова «Утконос» и тут к нему присоединилась «Азбука Вкуса».

Активное развитие рынка онлайн-покупок продуктов в РФ, по мнению экспертов, произошло благодаря хорошо функционирующей системе доставки и развитию новых технологий. Так, по имеющейся информации, цена доставки продуктов по России снизилась в среднем на 10% в связи с переходом от бумажных чеков к электронным и большой сети курьеров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что у пользователей гаджетов появился очередной голосовой помощник «Маруся».