У пользователей гаджетов появился очередной голосовой помощник «Маруся»

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На этот раз новый сервис представила корпорация Mail.ru Group.

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

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Пользователи гаджетов обзавелись новым голосовым помощником. На сей раз это «Маруся». Сервис запустила корпорация Mail.ru Group. «Маруся», как и ее «коллеги» будет проходить самообучение при помощи нейросетей.

Нейросеть будет обучаться разработчиками для определения намерений пользователя и понимания задаваемых им вопросов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление вице-президента компании Mail.ru Group Анну Артамонову. По ее словам, «Маруся» будет постоянно обучаться, это позволит одинаково хорошо понимать различные особенности речи, варианты произношения и специфическую дикцию.

В компании рассчитывают со временем интегрировать «Марусю» в другие продукты Mail.ru Group и сторонние сервисы. Так, с помощью «Маруси» можно будет послушать «Новости Mail.ru», заказать еду из Delivery Club или вызвать такси. Сообщается, что на разработку и создание «Маруси» было потрачено около двух миллионов долларов.

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