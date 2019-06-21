Названы регионы России с самыми высокими доходами

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Росстат представил предварительные расчеты за 2018 год по новой методике.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Росстат представил рейтинг российских регионов в соответствии с доходами их жителей за 2018 год. Расчеты производились с использованием новой разработанной методики. Об этом сообщает News.ru.

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Согласно результатам исследования, самыми большими доходами могут похвастаться жители Ямало-Ненецкого (79 тысяч 934 рубля) и Чукотского (79 тысяч 366 рублей) автономных округов. Тройку лидеров замыкает Ненецкий автономный округ, где на душу населения в среднем приходится 78 тысяч 703 рубля.

Четвертой в списке регионов значится Москва с доходом 66 тысяч 377 рублей на одного человека. Пятой – Магаданская область, где в среднем на душу населения приходится 60 тысяч 449 рублей.

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Меньше всего доходы составляют у жителей Республики Тывы (14 тысяч 715 рублей) и Ингушетии (16 тысяч 158 рублей). Несколько богаче живут люди в Калмыкии (16 тысяч 781 рубль), Чувашии (18 тысяч 94 рубля) и Карачаево-Черкессия (18 тысяч 233 рубля).

Средние месячные доходы по всей России оцениваются в 33 тысячи 10 рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, в каких регионах зафиксирована самая высокая рождаемость и смертность.

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