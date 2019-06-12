Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью

Росстат подсчитал, в каких российских регионах в 2018 году родилось больше всего детей. В лидерах предсказуемо оказалась Москва, где появились на свет 132,1 малышей, и Московская область — 83 тысячи.

На третьем месте Краснодарский край — там в прошлом году родились 64,5 тысячи новых россиян. Далее в списке следуют Санкт-Петербург — 64 тысячи человек и Тюменская область — 50 тысяч человек.

Самая низкая рождаемость зафиксирована в Ненецком автономном округе — всего 618 детей родились там в 2018 году. В антилидерах также Чукотка — 625 человек, Магаданская область — 1427 человек и Еврейская АО — 1,8 тысячи человек, сообщает RT.

По числу умерших Москва и Московская область также занимают две первые строчки в списке — 122 тысячи и 92 тысячи человек соответственно. Далее — все тот же Краснодарский край — 67 тысяч и Санкт-Петербург — 59,8 тысяч, а на пятом месте по смертности Свердловская область — 58,5 тысяч человек. Меньше всего умерших зафиксировано в прошлом году в Ненецком АО — 394 человека.

Всего же в России в прошлом году родились 1,6 миллиона человек, а умерли — 1,8 миллиона.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Росстат выяснил, в каком возрасте россияне чаще всего вступают в брак.