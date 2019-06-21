Летнее солнцестояние: Что нужно обязательно сделать в ночь на 22 июня

В Северном полушарии Земли в пятницу, 21 июня, наступает летнее солнцестояние – самый длинный день в году. Его продолжительность составит 12 часов 33 минуты. В полдень солнце поднимется на максимальную высоту над горизонтом и будет находиться там некоторое время. От восхода до заката солнце опишет самую большую дугу на небе – оно будет двигаться в течение более 17 часов. В это время в Санкт-Петербурге наступает период белых ночей, а севернее 66-й широты можно наблюдать полярный день.

Ночь на субботу, 22 июня, будет самой короткой в году, а дальше с каждым днем будет постепенно увеличиваться. С 23 июня световой день начнет сокращаться примерно на одну-две минуты. Это продолжится вплоть до середины декабря – дня зимнего солнцестояния, после которого ночи будут вновь становиться короче.

Приметы

Издревле люди верили, что в день летнего солнцестояния могут случаться чудеса, поэтому загадывали желания и выполняли обряды, которые, по поверью, способствовали реализации задуманного.

Если загадать желание на восходе солнца, оно скоро сбудется.

Если утром собрать росу, она придаст красоту и молодость коже.

Если умыть утром лицо водой, она прогонит все болезни.

Если пожелать другим добра, все мечты исполнятся.

Если подставить лицо под солнечные лучи, оно зарядит позитивом на долгое время.

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