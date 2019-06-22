Видео: Как Влад Соколовский борется с лишним весом

Известный российский поп-исполнитель Влад Соколовский признался поклонникам, что соблюдает диету. Музыкант задался целью сбросить лишний вес и придерживался правильного питания. Некоторое время он отказывал себе в удовольствиях и заменил сладости на овощные салаты, в которых содержатся необходимые для организма вещества.

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Впрочем, как бы ни старался артист, распрощаться с лишними килограммами ему так и не удалось. В сторис в Instagram он рассказал, что в последнее время снова стал набирать вес. Соколовский надеялся похудеть до 73 килограммов, но весы показывают 77,5. Похоже, выполнить намеченный план до конца июня у певца не получится.

«Сам не понимаю, как так, но вес снова пошел вверх. До срока выполнения плана осталось десять дней, и я думаю, что скинуть 4,5 килограмма нереально без каких-то жестких и вредящих здоровью диет», — цитирует музыканта Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Влад Соколовский никак не может забыть о свадьбе с Дакотой.