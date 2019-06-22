«Глаза плачут»: Фанаты Климовой уловили в ее поведении признаки депрессии

Известная российская актриса Екатерина Климова дала поклонникам новый повод для переживаний. Не успели утихнуть слухи о разводе звезды с Гелой Месхи, как она записала новое видео, которое заставила фанатов беспокоиться о ее состоянии.

На своей странице Instagram Климова опубликовала видео, записанное в салоне автомобиля. На кадрах теледива ведет машину с маской на лице в виде тигра. В салоне звучит песня Аллы Пугачевой «Не отрекаются, любя».

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Несмотря на то, что на первый взгляд ролик кажется довольно веселым — многим было забавно увидеть артистку в обличье зверя — поклонники решили, что светская львица переживает из-за размолвки с супругом. По мнению подписчиков, пессимистическое настроение кинозвезды выдает трогательная песня, которую она слушает за рулем.

В комментариях пользователи попытались поддержать свою любимицу и выразили сочувствие.

«Бедняга, видно, что устала эмоционально».

«Маска маской, а песней все сказано. Когда плачут глаза, никакая маска не поможет».

«Масочка и песенка неспроста! Но не надо печалиться, Вы — лучшая и все будет хорошо».

«Да, разочарование оставляет пустоту! Я плачу! Честно! Но все будет хорошо!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экстрасенс не верит в развод Климовой и Гелы Месхи.