«Непростая дата»: Влад Соколовский никак не может забыть о свадьбе с Дакотой

Развод Влада Соколовского и Риты Дакоты стал одним из самых обсуждаемых событий 2018 года в российском шоу-бизнесе. Несмотря на то, что пара распалась, Соколовский, кажется, никак не может забыть о бывшей супруге. День собственной свадьбы с Ритой — пара заключила брак 3 июня — он назвал непростым.

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«Сегодня непростая дата, но я не стану писать о грустном», — пишет Влад на своей странице в Instagram.

Instagram @vs20

Саму публикацию певец посвятил еще одной паре, которая отмечает годовщину свадьбы в этот день — своим родителям, которые живут в браке уже 29 лет. Однако поклонников больше заинтересовали рассуждения артиста о собственных неудачных отношениях. Многие отнеслись к словам Соколовского с непониманием, поскольку причиной развода с Дакотой стали его многочисленные измены.

«Отец, наверное, не изменял матери, поэтому и прожили 29 лет, был бы это пример, то и жили бы по примеру, а не так как получилось»

«Хорошая дата, жаль, тебе не понять этого»

«Хорошая была идея: вместе с родителями отмечать годовщины свадьбы»

«Владу лучше отключить комментарии», — высказались юзеры.

Ранее 5-tv.ru публиковал откровенный рассказ певицы Марьяны Ро. Девушка заявила, что Влад Соколовский склонял ее к интимным отношениям в то время как сам был в браке.