Гороскоп на 23 июня: порхайте словно бабочки, Стрельцы!

Овны, вот вам пища для размышлений: «Если вам не нравится, как идут дела, в ваших силах все изменить! Вы же не дерево». Тревога, которую вы испытываете в данный момент, является признаком того, что вы не согласны с божественным планом. Близнецы, не у всех есть возможность отказаться от своей карьеры в пользу высшего образования. Но у вас есть возможность почитать книжку, записаться на обучающий онлайн-курс или прослушать подкаст, вместо того, чтобы прокручивать ленту в Instagram, по возвращении с работы. Весы, пока покончить с мимолетными романами. Вы готовы привлечь в свою жизнь что-то более постоянное?

Овен — гороскоп на сегодня, 23 июня

Овны, вот вам пища для размышлений: «Если вам не нравится, как идут дела, в ваших силах все изменить! Вы же не дерево». Тревога, которую вы испытываете в данный момент, является признаком того, что вы не согласны с божественным планом. В любом случае у вас есть два варианта: разыграть карту жертвы или вернуть власть в свои руки. Прикоснитесь к внутреннему духовному воину и переверните все в свою пользу.

Космический совет: станьте тем изменением, которое хотите увидеть.

Телец — гороскоп на сегодня, 23 июня

Ваш внутренний скептик приходит к осознанию того, что внутренний мир можно развивать. Удивительно, но вы можете делать пару шагов за раз. Начиная с сегодняшнего дня, поклянитесь себе каждый день делать одну вещь, которая сосредотачивает вас — например, посещать занятия йоги или медитировать. Если вы в последнее время жили в режиме автопилота, подумайте об искусстве осознанности. Как говорит дзэн-буддийский мастер Тих Нхет Хонх: «Настоящий момент — это единственное время, в котором мы доминируем».

Космический совет: каждый день делайте одну вещь, которая сосредотачивает вас и помогает вам обрести спокойствие.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 23 июня

Знание — это сила, Близнецы. Но, признайтесь, вы никогда не были в числе тех, кто выбирает простой путь для постижения мудрости. Не у всех есть возможность отказаться от своей карьеры в пользу высшего образования. Но у вас есть возможность почитать книжку, записаться на обучающий онлайн-курс или прослушать подкаст, вместо того, чтобы прокручивать ленту в Instagram, по возвращении с работы. Ваша мантра на сегодня: «больше узнать, больше вырасти».

Космический совет: примите участие в интеллектуальном испытании.

Рак — гороскоп на сегодня, 23 июня

О чем вы думаете, когда дела идут не по плану? Откладывание задач на потом не всегда избавляет нас от необходимости их все же решить. Научитесь чувствовать себя комфортно с некомфортным, Раки. Задумайтесь, чему Вселенная хочет научить вас, заставляя оказываться в тех или иных обстоятельствах. Наверняка, это и есть способ стимулировать ваш рост. Некоторые из вас могут столкнуться с некоторыми трудностями в сфере путешествий или передвижений. Опять же, будьте терпеливы и верьте, что обстоятельства сложатся в вашу пользу.

Космический совет: не откладывайте на потом то, что можно сделать сейчас.

Лев — гороскоп на сегодня, 23 июня

Обратитесь к слону в своей комнате, Львы. Поговорите с ним о вещах, которые волнуют вас ночью, не воображайте худшее. Это единственный способ провести границу между голосом паранойи и правдой. Помните, кто-то, кто действительно любит вас, никогда не будет держать вас в неведении. Если битва, в которой вы сражаетесь, идет против вас, найдите точку отсчета — с чего все началось. Это единственный способ получить ясность, которую вы ищете в данный момент.

Космический совет: отпустите страхи и неуверенность.

Дева — гороскоп на сегодня, 23 июня

Плохая новость заключается в том, что ваши проблемы могут решаться или не решаться сразу. Но хорошая новость в том, что вам не нужно с этим бороться. Это сила отрешенности, Девы. Прикоснитесь к своему внутреннему Будде и поднимитесь над сложными обстоятельствами. Еще лучше, сделать это «под прикрытием». Проведите день в компании вашей кровати и одеяла. Единственные люди, которым разрешено войти в ваше пространство, это те, кто любит вас безоговорочно и поднимает вам настроение.

Космический совет: подключитесь к силе отрешенности.

Весы — гороскоп на сегодня, 23 июня

Весы, пока покончить с мимолетными романами. Вы готовы привлечь в свою жизнь что-то более постоянное? У Вселенной есть способ ответить на наши молитвы самым волшебным способом. В сфере работы вы ищете возможности для саморазвития. Ваши амбиции помогут вам сойтись со всеми нужными людьми, чтобы открыть все большие двери.

Космический совет: возьмите ответственность за свои время и энергию.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 23 июня

Любовь — это не только радуги и бабочки. Иногда хочется ходить по стеклянным осколкам. Ваш партнер — всего лишь зеркало, Скорпион, показывающий вам части себя, с которыми вы не хотели бы сталкиваться. Если вы испытываете грусть, это потому, что эмоции уже существуют внутри вас. Слова или действия могут быть просто триггером. Скорпионы, живите здесь и сейчас, отбросив нереалистичные фантазии.

Космический совет: загляните внутрь себя и задумайтесь о том, чего бы вы хотели на самом деле.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 23 июня

Не ждите, пока человек, который вызывает у вас положительные эмоции, откроется, Стрельцы. Если вы чувствуете бабочек в животе, то значит сейчас — самое время сказать волшебные слова. Если вы позволите себе быть уязвимым, то освободитесь от оков. Стрельцы, у которых уже есть вторая половинка, кажется, у вас на романтическом фронте что-то пошло не так. Может быть спонтанное путешествие все исправит?

Космический совет: расправьте крылья и порхайте словно бабочки в вашем животе.

Козерог — гороскоп на сегодня, 23 июня

Когда вы думаете, что все в порядке, Вселенная может удивить вас. Не позволяйте себе быть слишком измотанными, Козероги. Это всего лишь незначительное испытание в вашем жизненном путешествии. Ваша мантра на сегодня: «вперед и только вперед». ВЫ мечтаете о собственной империи? Помните, иногда чтобы что-то построить, приходится что-то и ломать. Спуститесь с небес на землю и сосредоточьтесь на действительно важных вещах.

Космический совет: в ближайшее время все наладится, успокойтесь.

Водолей — гороскоп на сегодня, 23 июня

Если вы чувствуете, что попали в мир иллюзий, сейчас самое время вернуться в реальность. Помните, время — деньги. Ваша энергия — тоже требует платы. Осознание того, как и где вы используете свои ресурсы, изменит ход вашей жизни. Вселенная рекомендует вам расставить приоритеты и начать перенаправлять свою энергию туда, где, как вы предполагаете, может быть «плодородная земля».

Космический совет: займитесь вкладом своих сил, энергии и времени в те вещи, которые могут принести вам прибыль.

Рыбы — гороскоп сегодня, 23 июня

Каждый человек, которого мы встречаем на своем жизненном пути, преподает нам важный урок. Разница лишь в том, что некоторые уроки жестче, чем другие. Если вы держали обиды, пусть прощение будет словом, которое вы скажите, показав свою силу и мудрость. Освобождение от бремени успокоит вас, Рыбы.

Космический совет: отпустите прошлое.

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