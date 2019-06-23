Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 июня

Общий фон недели с 24 по 30 июня ожидается не совсем простым. Прежде всего, он связан с иллюзиями относительно того, сколько счастья могут нам дать развлечения, наслаждения и удовольствия. Многих из нас на предстоящей неделе жизнь заставит задуматься о том, что чувство долга и целеустремленность зачастую приносят не меньшее удовлетворение. Астролог Сергей Седашёв специально для читателей 5-tv.ru рассказал, как этот фон отразится на каждом знаке зодиака.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам предстоит довольно энергичная, но не простая неделя. С одной стороны, вы испытаете энергетический подъем и радость от новых впечатлений, интересной информации и общения. С другой — раздражительность и частые перемены настроения. Ни к чему не обязывающее общение с друзьями, посещение выставки или просто приятная прогулка помогут вам максимально позитивно прожить эту неделю.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцов ожидает позитивная неделя. Вы собраны, обладаете практичным настроем и хорошей концентрацией. Эта неделя поможет вам воплотить многие ваши планы. Плюс к этому вы будете чувствовать реальное удовлетворение от выполненных вами дел. Воспользуйтесь этими энергиями, чтобы достичь как можно больше.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов неделя относительно непростая. Склонность к удовольствиям, развлечениям и завышенные ожидания могут сослужить вам на предстоящей неделе плохую службу. В личных отношениях это может проявиться, как ветреность и излишний флирт, а на работе может обернуться невыполненными обязательствами или сорванными сроками. Тем не менее, вы достаточно энергичны и сможете преодолеть большую часть из возникающих сложностей.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам на следующей неделе, возможно, будет мешать некоторый душевный разлад. Однако при этом наступает период, когда Раки празднуют свои дни рождения. И в этот период вы обладаете повышенным количеством энергии для составления планов, принятия важных решений относительно вашей жизни. Также вы получаете возможность изменить курс дальнейшего движения, поменять свои представления о себе и выйти на новый уровень.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов это будет очень гармоничная неделя, связанная с подъемом энергии, увеличением любви к жизни и особенно к ее светлым и приятным сторонам. На следующей неделе вы можете добиться больших успехов, используя свое обаяние, способность к компромиссу и умение найти подход к людям.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоит довольно напряженная неделя. Прежде всего будет страдать ваша самооценка — вы можете быть не уверены в себе, ощущать себя нелюбимыми или ненужными. Справиться с этим поможет простая забота о ближних. Постарайтесь почувствовать их потребности.

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов тоже не совсем простой период, когда возможен конфликт между вашей уступчивостью и необходимостью настоять на своем. Помогут вам на следующей неделе умение дипломатично излагать свои мысли, находить общее с другими людьми, а также некоторая внутренняя решительность. Чтобы у вас не осталось внутреннего осадка или обиды — в каждой ситуации мягко, но настойчиво изложите свои интересы и потребности.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов неделя положительная. Внутреннее устойчивое эмоциональное состояние поможет вам преодолевать трудности и гасить зарождающиеся конфликты. В целом посвятите неделю тому, чтобы реализовывать свои глубинные цели. Для чего по большому счету вы живете? Чего хотите достичь? Сейчас вам предоставляется возможность приблизиться к этим своим целям.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов выдастся позитивная неделя. Вот только постарайтесь не растратить энергию на увеселения и развлечения, тяга к которым на предстоящей неделе может быть даже сильнее обычного. Постарайтесь также направить энергию в творчество и для движения к вашим целям.

Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов неделя будет непростой. Внутренней энергии или мало, или она превращается в раздражительность и конфликты. Долгосрочные цели то кажутся слишком сложными и недостижимыми, а то и вовсе ускользают от внутреннего взора. Чтобы пережить трудности предстоящей недели, вам придется запастись терпением, которое так свойственно вашему знаку.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев в целом позитивная неделя. Вы энергичны, обаятельны и оптимистичны. Используйте это состояние, чтобы общаться с людьми, достичь важных для вас договоренностей и заложить основы будущего сотрудничества.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб неделя не очень позитивная. Любовь, в которой вы так нуждаетесь в вашей жизни, кажется сейчас слишком поверхностной или непостоянной. Присутствует некоторое состояние разбросанности, которое мешает сосредоточиться. Но если посмотрите глубже внутрь себя, — вы найдете опору и мотивацию двигаться дальше.

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