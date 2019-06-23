Бывшая невеста Тимати рассказала о своих отношения с беременной Решетовой

Российская модель Алиса Шишкова, воспитывающая пятилетнюю дочь Алису от известного рэпера Тимати, рассказала о своих отношениях с нынешней невестой музыканта Анастасией Решетовой, которая ждет ребенка. Всю троицу публика периодически наблюдает вместе на светских мероприятиях, что порождает массу слухов и инсинуаций.

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По словам Алены, они с Анастасией нормально общаются и могут помочь друг другу советом, но на сокровенные темы не беседуют и переживаниями не делятся, пишет Teleprogramma.pro.

«Мы с ней нормально общаемся, на уровне „привет-пока“. Но нас сложно назвать подругами», — сказала Шишкова.

Ранее 5-tv.ru писал, что давно расставшаяся пара сохранила хорошие отношения ради общей дочери. Весной родители устроили Алисе грандиозный день рождения, на котором рассказали девочке сказку о ее появлении на свет.