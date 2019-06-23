Ученые NASA обнаружили на Марсе признаки жизни

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Марсоход Curiosity нашел высокие уровни выделения метана на поверхности Красной планеты.

Фото: NASA

Ученые из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA обнаружили на Марсе признаки жизни. Как сообщает News.ru со ссылкой на The New York Times, марсоход Curiosity нашел высокие уровни выделения метана на поверхности Красной планеты.

Сообщается, что марсоход смог уловить на Марсе 21 частицу простейшего углеводорода на миллиард. Это в три раза больше уровня, который был зафиксирован в 2013 году. Это открытие поистине сенсационное, говорят ученые, поскольку метан в высоких концентрациях выделяется благодаря живым существам.

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Предположительно газ мог выделиться из-за микробов, обитающих под поверхностью Красной планеты. Руководители миссии запросили дополнительные данные. Новые сведения от Curiosity будут опубликованы после 24 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ученые сделали шокирующее открытие о внешнем виде инопланетян.

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