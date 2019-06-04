«Похожи на макароны»: Шокирующее открытие ученых о внешнем виде инопланетян

Вопреки идеям фантастов и псевдоисследователей Космоса живые инопланетные существа не обязательно летают на тарелках, похожи на гуманоидов, ходят на двух конечностях и похищают землян.

Все оказалось гораздо прозаичнее: наши соседи по Галактике, а может, и более далеким островкам Вселенной имеют внешний вид, знакомый львиной доле населения Земли. Инопланетяне похожи на макароны, то есть пучки толстых ниток.

К такому неожиданному открытию пришли ученые из Университета Иллинойса. Они провели исследования простейших микроорганизмов (sulfurihydrogenibium yellowstonense), обитающих в горячих источниках Йеллоустонского национального парка, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Выяснилось, что в проточной воде эти колонии естественным образом «вытягиваются» вдоль струи воды, а в стоячей воде, наоборот, образуют рыхлые бактериальные слои.

Секрет в том, что эти «макароны»-микроорганизмы появились около 2,5 миллиарда лет назад и способны существовать практически без кислорода. И если они когда-либо существовали на Марсе или на других планетах, они должны были оставить следы такой же вытянутой формы или сохраниться сами.

Ученые, сделавшие это открытие, уверены, что на всех других космических телах, куда ступит нога человека или исследовательского аппарата, необходимо искать именно подобного вида инопланетных представителей, либо их останков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что по мнению одного из западных ученых, пришельцы уже переселились на Землю и смешались с жителями планеты.