Видео: Алину Загитову обвинили в краже хореографии

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Американский хореограф и танцовщица Джо Джо Гомез возмущена, что олимпийская чемпионка украла придуманный ею номер.

Фото: РИА Новости / Александр Вильф

Российскую фигуристку Алину Загитову и ее хореографа Даниила Глейхенгауза обвинила в краже хореографии американская танцовщица Джо Джо Гомез.

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На своей странице в Instagram она опубликовала фрагмент выступления Загитовой и высказала свое возмущение бесцеремонным обращением с плодом ее творчества. По ее мнению, выступление олимпийской чемпионки под песню Билли Айлиш сильно смахивает на собственный номер Джо Джо.

 
 
 
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Публикация от Jojo Gomez (@jojogomezxo)

«Тот момент, когда хореографию моего Bad Guy крадут и показывают по национальному телевидению. Даниил Глейхенгауз, я очень польщена тем, как ты вдохновился моей работой, но в следующий раз, вместо того чтобы воровать, пожалуйста, найми меня и забронируй рейс в Японию», — написала хореограф.

Ранее Загитову уже обвиняли в воровстве. И тоже в связи с этим номером. Как ранее 5-tv.ru, поклонники другой российской фигуристки Евгении Медведевой были возмущены, что в одном из интервью их любимица назвала Bad Guy свой любимой песней, а вскоре Загитова представила новый показательный номер под эту композицию.

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