Хореограф Загитовой прокомментировал ситуацию с любимой песней Медведевой

Хореограф группы тренера Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал нападки поклонников Евгении Медведевой в сети, связанные с выбором композиции для нового показательного номера Алины Загитовой.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», представитель команды звездной фигуристки заявил, что композиция Билли Айлиш «Bad guy» была выбрана задолго до интервью Евгении Медведевой.

«Отвечу один раз, дальше буду удалять. Интервью не видел, музыку выбрали еще до отпуска, как вернулись, начали ставить», — подчеркнул Глейхенгауз.

Медведева указала композицию «Bad guy» в числе своих любимых, вскоре стало известно, что Загитова готовит номер под эту песню.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, как поклонники мастерства Алины Загитовой поздравили юную фигуристку с 17-летием.