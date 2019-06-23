Глава МИД Украины пригрозил России «новой волной давления»

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал дату, после которой Незалежная начнет «новую волну давления на Россию на международных площадках».

Это произойдет, как заявил дипломат в интервью украинскому 5 каналу, если до 25 июня в Международный трибунал ООН по морскому праву не поступит отчет от российской стороны об «освобождении военнопленных украинских моряков».

Он добавил, что действия его страны будут иметь как краткосрочное, так и среднесрочное воздействие.

«Мы планируем много вещей, о которых я говорю, но о многих не скажу», — загадочно заключил Климкин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Морской трибунал ООН потребовал от России и Украины отчеты по инциденту в Керченском проливе, а также освобождения украинских моряков, задержанных после нарушения российской границы в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция Москвы в данном вопросе остается неизменной, судьбу украинских моряков будет решать следствие и суд.