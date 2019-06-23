Глава МИД Украины пригрозил России «новой волной давления»

, 19:26 Видео 1 147

Павел Климкин обозначил дату и условия, при которых украинские дипломаты начнут активные действия на международных площадках.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: © РИА Новости / Нэнси Сисель, YouTube / 5 канал

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал дату, после которой Незалежная начнет «новую волну давления на Россию на международных площадках».

Это произойдет, как заявил дипломат в интервью украинскому 5 каналу, если до 25 июня в Международный трибунал ООН по морскому праву не поступит отчет от российской стороны об «освобождении военнопленных украинских моряков».

Он добавил, что действия его страны будут иметь как краткосрочное, так и среднесрочное воздействие.

«Мы планируем много вещей, о которых я говорю, но о многих не скажу», — загадочно заключил Климкин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Морской трибунал ООН потребовал от России и Украины отчеты по инциденту в Керченском проливе, а также освобождения украинских моряков, задержанных после нарушения российской границы в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция Москвы в данном вопросе остается неизменной, судьбу украинских моряков будет решать следствие и суд

Читайте также

+20° Днём +19°
Ночью +11°
63.13
-0.26 71.35
-0.20
Гороскоп на 23 июня: порхайте словно бабочки, Стрельцы!

Последние новости

20:20
«Все надоело!» — Гузеева пожаловалась на трудности соблюдения строгой диеты
19:59
Сотни пилотов подали коллективный иск к Boeing на миллионы долларов
19:45
Как Кейт Миддлтон поздравила принца Уильяма с 37-летием
19:26
Глава МИД Украины пригрозил России «новой волной давления»
18:57
«Валерушка!» Джанабаева душевно поздравила Меладзе с днем рождения — фото
18:38
СМИ: Япония и РФ на G20 не достигнут соглашения по проектам на Курилах
18:26
Нужна ли прививка? Все больше жителей Европы склоняются к ее бесполезности
18:10
«Офигеть!» Кристина Асмус похвасталась похожими на нее сестрами — фото
17:54
Зрелищное видео развода караулов в Кремле
17:38
Синоптики напугали москвичей «настоящей осенью» в июне
17:17
Поклонники Бородиной не поняли ее философствований о роскошной жизни
17:02
Где летом 2019 года отдыхают российские звезды — фото
16:47
«Больше ничего не терял»: Песков о помощнике потерявшем записку Путину
16:28
«Странные гомосапиенсы»: Видео учений в японском зоопарке на случай побега льва
16:12
«Троль наивысшего уровня»: Панин в платье провоцирует СМИ на скандал
15:56
Неугомонный Мишико: соратники Саакашвили дестабилизируют ситуацию в Грузии
15:44
Жена Павла Прилучного рассказала о бедственном положении семьи
15:32
Видео: Премьер-министр Канады знатно «потроллил» Трампа кашлем
15:20
Путин об отношениях с США: «Подождем, пока они созреют»
15:08
«Показалось, что беременна»: Бузова запутала поклонников новой публикацией

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Организаторы раскрыли тайны «Алых парусов» на пресс-конференции

В Доме журналиста на Невском проспекте прошла пресс-конференция, посвященная празднику выпускников петербургских школ «Алые паруса».

5-tv.ru

Пресса о компании

История праздника «Алые паруса»

Праздник выпускников «Алые паруса» состоится в Санкт-Петербурге 23 июня. Впервые «Алые паруса» провели в 1968 году. В 2005-м праздник был возрожден при поддержке акционерного банка «Россия» и Пятого канала.

5-tv.ru

Реклама