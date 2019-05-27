Песков прокомментировал решение трибунала по украинским морякам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Международного трибунала ООН по морскому праву в отношении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Сообщают РИА Новости. По словам представителя Кремля, позиция Москвы в данном вопросе остается неизменной, судьбу украинских моряков будет решать следствие и суд.

Межгосударственная организация в субботу, 25 мая, потребовала от России освободить украинских моряков, а также военные корабли Незалежной, которые были задержаны в Керченском проливе за нарушение государственной границы РФ. Согласно этому же решению и Россия, и Украина обязаны до 25 июня представить отчеты по данному инциденту. При этом Москве не возбраняется продолжить расследование уголовного дела в отношении моряков.

ЧП в Керченском проливе произошло 25 ноября 2018 года, когда три корабля ВМС Украины самовольно пересекли границу РФ и отказались подчиняться законным требованиям российских пограничников.