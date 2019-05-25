Морской трибунал ООН потребовал от России и Украины отчеты по инциденту в Керченском проливе

Международный трибунал ООН по морскому праву в субботу, 25 мая, выступил с заявлением о необходимости Россией и Украиной предоставить отчеты об инциденте в Керченском проливе осенью 2018 года.

«Украина и Российская Федерация должны предоставить в трибунал отчет относительно параграфа 121 не позже 25 июня», — сказал Председатель суда Пак Чжин Хён.

Данный параграф разъясняет вопрос об островах и их территориальных зонах.

Кроме того, трибунал выступил с требованием к России освободить «три украинских корабля и 24 задержанных украинских моряков» для возвращения на родину. Также председатель суда Пак Чжин Хён в ходе оглашения выдержек решения трибунала заявил о необходимости обеих сторон от мер, которые могут обострить конфликт.

В то же время трибунал не будет требовать приостановки судебного разбирательства в России по заведенным в связи с вышеуказанным инцидентом уголовных дел.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Россия не принимала участия в заседаниях Международного морского трибунала ООН. В Москве изначально заявили о том, что он не может рассматривать иск Незалежной, так как он не обладает соответствующей юрисдикцией.