Певица погибла после столкновения катера и лодки на Волге

Столкновение катера и моторной лодки произошло в Самаре на Волге 21 июня в 300 метрах от берега — два водных транспорта врезались друг в друга поздним вечером.

В момент столкновения моторной лодки «Казанка» с катером Silver, на ней находились пять человек. Четверых удалось спасти, причем троих доставили в городскую больницу. Один из пассажиров пропал — им оказалась 28-летняя певица Юлия Гольдина. Позже удалось найти лишь бездыханное тело девушки. Гольдина была известной в Самаре певицей, выступала в составе группы Miracle Project, часто появлялась на городских мероприятиях.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что пятеро детей пострадали после столкновения катера с береговой линией в Тверской области.