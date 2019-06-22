Пятеро детей пострадали после столкновения катера с береговой линией в Тверской области

, 23:56 Фото 92

Инцидент произошел вечером в субботу, 22 июня, в деревне Медвежье в Калязинском районе области.

Фото: ТАСС / Александр Щербак, Пятый канал

Частный катер врезался в береговую линию в деревне Медвежье в Тверской области. Инцидент произошел вечером в субботу, 22 июня, в результате пострадали пятеро детей и один взрослый. Раненые были доставлены в медицинские учреждения региона в состоянии средней степени тяжести.

Пятый канал

Пострадавшими оказались:

1 Александра Ф.

2 Матвей К.

3. Софья К.

4. Мария Ф.

5. Макар Ф.

6. Антон К.

По информации телеканала РЕН, ЧП произошло, когда компания из столицы каталась на катере. Отдыхающие неудачно припарковалась, не погасив скорость судна. Тогда и произошло резкое столкновение с береговой линией. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что на Волге загорелся теплоход, следовавший из Москвы.

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