Почти половина жителей России против сокращения рабочей недели на день, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос ВЦИОМ. 48% опрошенных высказались против подобного уменьшения рабочей недели, 29% были «за», 17% честно сказали, что им все равно. Еще 6% затруднились дать конкретный ответ.

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В опросе принимали участи 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Большинство выступающих против инициативы — граждане старше 60 лет из городов численностью до миллиона жителей. За сокращение выступали в основном люди от 25 до 34 лет из крупных городов.

Инициатива о сокращении рабочей недели была озвучена на Международной конференции. Речь шла о том, что в будущем основой социально-трудового контракта может стать четырехдневная рабочая неделя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что региональные власти планируют изменить критерии категорий малоимущих граждан.