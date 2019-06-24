В Якутске мужчина открыл стрельбу по соседям — видео

, 9:26 Срочная новость 101

Инцидент произошел на улице Губина. Подробности ЧП уточняются.

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Фото, видео: Пятый канал, Вконтакте @crimlife_yakutia

В Якутске в понедельник, 24 июня, мужчина открыл стрельбу по соседям. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел на улице Губина. На месте работают экстренные службы. На данный момент сведений о пострадавших не поступало.

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