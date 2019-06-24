Лавров: Запад закрывает глаза на бесчинства националистов в Грузии

На встрече главы МИД РФ с руководителями Некоммерческих организаций (НКО) руководитель ведомства Сергей Лавров заявил о том, что страны Запада не желают принимать во внимание проблему русофобии и национализма в Грузии, их цель — разрыв отношений России с Грузией.
Ярким примером «работы» Запада стала Украина, связи с которой на данный момент в плачевном состоянии.
При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия желает скорейшего устранения кризиса в Грузии, который вызван «русофобски настроенным меньшинством».
По словам главы МИД РФ, проблема будет решена в том случае, если все страны, входящие в Совет Европы, будут соблюдать равные права, зафиксированные в уставе организации.
20 июня в Тбилиси прошел митинг, на котором протестующие пытались взять здание парламента, где работали российские представители. Митинг разогнали, но 21 июня «торжество» продолжилось. По результатам протестов было ограничено авиасообщение России и Грузии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лавров заявил о важности дружбы между Россией и Африкой.