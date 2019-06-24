Лавров: Запад закрывает глаза на бесчинства националистов в Грузии

На встрече главы МИД РФ с руководителями Некоммерческих организаций (НКО) руководитель ведомства Сергей Лавров заявил о том, что страны Запада не желают принимать во внимание проблему русофобии и национализма в Грузии, их цель — разрыв отношений России с Грузией.

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Ярким примером «работы» Запада стала Украина, связи с которой на данный момент в плачевном состоянии.

«Государство с огромным потенциалом превратилось в постоянного просителя международной помощи со слабой экономикой» , — утверждает Лавров.

«Еще один пример последствий геополитической инженерии, которой наши западные коллеги занимаются, это Грузия, где западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства ультранационалистов, на русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной, переписать нашу общую историю», — добавил политик.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия желает скорейшего устранения кризиса в Грузии, который вызван «русофобски настроенным меньшинством».

По словам главы МИД РФ, проблема будет решена в том случае, если все страны, входящие в Совет Европы, будут соблюдать равные права, зафиксированные в уставе организации.

20 июня в Тбилиси прошел митинг, на котором протестующие пытались взять здание парламента, где работали российские представители. Митинг разогнали, но 21 июня «торжество» продолжилось. По результатам протестов было ограничено авиасообщение России и Грузии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лавров заявил о важности дружбы между Россией и Африкой.