Роспотребнадзор рассказал о безопасной покупке товаров дистанционно

На официальном сайте Роспотребнадзора разъяснили, какими правами обладают продавцы и покупатели при осуществлении сделки дистанционно.
«Продавец должен до заключения договора розничной купли-продажи предоставить покупателю сведения об основных потребительских свойствах товара», — сообщает ведомство.
Также торговец обязан в полной форме проинформировать потребителя о месте производства, условиях доставки, наличии гарантии, сроках годности и других фактах, полностью отражающих характеристики товара.
В Роспотребнадзоре отметили, что покупатель может отказаться от покупки вплоть до момента передачи ему товара. А после этого — в течение семи дней.
Помимо этого потребитель может настаивать на возмещении всех убытков, которые он понес в результате приобретения некачественного товара.
Ранее 5-tv.ru писал, что Роспотребнадзор предостерег россиян от обращений на маскирующиеся под ведомство сайты.