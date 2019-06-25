Роспотребнадзор рассказал о безопасной покупке товаров дистанционно

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Ведомство опубликовало правила отношений между продавцом и покупателем при приобретении товаров «на расстоянии». Вещь можно вернуть в течение семи дней.

Фото : Пятый канал, © РИА Новости / Владимир Астапкович

На официальном сайте Роспотребнадзора разъяснили, какими правами обладают продавцы и покупатели при осуществлении сделки дистанционно.

«Продавец должен до заключения договора розничной купли-продажи предоставить покупателю сведения об основных потребительских свойствах товара», — сообщает ведомство.

Также торговец обязан в полной форме проинформировать потребителя о месте производства, условиях доставки, наличии гарантии, сроках годности и других фактах, полностью отражающих характеристики товара.

В Роспотребнадзоре отметили, что покупатель может отказаться от покупки вплоть до момента передачи ему товара. А после этого — в течение семи дней.

Помимо этого потребитель может настаивать на возмещении всех убытков, которые он понес в результате приобретения некачественного товара.

Ранее 5-tv.ru писал, что Роспотребнадзор предостерег россиян от обращений на маскирующиеся под ведомство сайты.

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