Роскачество назвало самую качественную детскую смесь

Специалисты организации «Российская система качества» провели экспертизу 21 торговой марки сухих детских смесей.
Исследованию подверглась продукция от производителей из 11 стран. Лучшей по результатам проверки оказалась белорусская торговая марка «Беллакт оптимум 1».
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В целом же, в составе участвующих в эксперименте смесей не выявили опасных микроорганизмов, плесени и дрожжей, консервантов и антибиотиков, свинца, ртути, кадмия и мышьяка. Вместе с тем проверка показала, что некоторые производители указывают недостоверную информацию на этикетках.
Так, в молочных смесях Frisolac из Нидерландов содержание кальция и магния оказалось ниже установленных норм. При этом все представленные образцы «укладывались в диапазон, необходимый для полноценного питания здорового ребенка».
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