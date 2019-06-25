Роскачество назвало самую качественную детскую смесь

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Эксперты организации исследовали продукцию более двух десятков производителей.

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Фото, видео : www.globallookpress.com

Специалисты организации «Российская система качества» провели экспертизу 21 торговой марки сухих детских смесей.

Исследованию подверглась продукция от производителей из 11 стран. Лучшей по результатам проверки оказалась белорусская торговая марка «Беллакт оптимум 1».

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В целом же, в составе участвующих в эксперименте смесей не выявили опасных микроорганизмов, плесени и дрожжей, консервантов и антибиотиков, свинца, ртути, кадмия и мышьяка. Вместе с тем проверка показала, что некоторые производители указывают недостоверную информацию на этикетках.

«На маркировке большинства торговых марок нанесена информация о содержании витаминов и нутриентов, не соответствующая составу конкретной банки. Фактические концентрации микроэлементов и витаминов могут отличаться от заявленных, — отметили в Роскачестве.

Так, в молочных смесях Frisolac из Нидерландов содержание кальция и магния оказалось ниже установленных норм. При этом все представленные образцы «укладывались в диапазон, необходимый для полноценного питания здорового ребенка».

Ранее 5-tv.ru рассказывало о лучших сервисах по доставке еды по версии Роскачества.

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