«Вот это прессак!» Фанаты в восторге от летнего фото Лободы в бюстгальтере

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Артистка поделилась с поклонниками снимком из своего отпуска.

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Фото, видео : Instagram @lobodaofficial

Светлана Лобода давно уже зарекомендовала себя как артистка с уникальным стилем. Однако неповторимые образы певицы до сих пор вызывают бурные дискуссии среди ее поклонников.

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Лобода поделилась новыми снимками на своей странице в Instagram. На фотографиях Светлана позирует у причала на фоне закатного неба. На артистке черные брюки и светлый жакет в стиле «oversize». Под жакетом на певице черный бюстгальтер и массивное украшение. Многим фолловерам показалось, что представленный в соцсети образ слишком смелый.

«Почему у вас одежда всегда на три размера больше?»

«Скромнее надо жить!»

«Ну, неужели нельзя нормально одеваться?!» — возмутились пользователи.

Однако большинство отметившихся в комментариях оценили имидж звезды, и обратили внимание на идеальную фигуру Лободы.

«Вот это прессак!»

«А я люблю смотреть на ваш пресс и офигевать.»

«Вау, Светлана Сергеевна, шок-контент!» — восхищены фанаты.

Instagram @lobodaofficial

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лобода взбудоражила поклонников голым фото с тюленем.

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