Лобода взбудоражила поклонников голым фото с тюленем

Артистка опубликовала анонс концерта на личной странице в социальной сети и прикрепила фото, которое не на шутку разгорячило фанатов. На фотокарточке лежит обнаженная модель, а рядом отдыхает увесистый тюлень.

Instagram @lobodaofficial

Подписчики так и не поняли, кто изображен на фото. Лобода или же картинка взята из интернета?

«Справа это кто? Если Лобода, то я орну!» - спросил подписчик.

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Кто-то отметил «пошлое» поведение певицы.

«Фу, какая ты пошлая девочка!» - заметили в комментариях.

Поклонникам Светланы Лободы остается только догадываться, кто на самом деле изображен на снимке.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что звезда сериала «Содержанки» Дарья Мороз, поделилалсь фото с обнаженным мужчиной.