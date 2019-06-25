«Так и появляются слухи»: Варнава опубликовала «страстные» фото с блогером

Участница Comedy Woman Екатерина Варнава славится своими эксцентричными выходками и искрометным чувством юмора. Она часто публикует на своей странице Instagram посты, которые в одно и то же время восхищают фанатов и заставляют их смеяться.

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Во вторник, 25 июня, звезда юмористического шоу в очередной раз удивила поклонников. Она опубликовала провокационные кадры, на которых запечатлена в компании популярного блогера и хип-хоп исполнителя Романа Каграманова. Рядом с ним Варнава стоит в довольно сексуальных позах, как заметили подписчики. На ней ярко-красное платье, которое делает акцент на стройных ногах артистки и ее груди.

Instagram @kativarnava

При виде таких соблазнительных снимков пользователи не смогли удержаться от комплиментов. В комментариях многие отметили, что Екатерина, как всегда, чудесно выглядит, а некоторые также подчеркнули, что Каграманову чрезвычайно повезло.

«Вот так и появляются слухи — от таких фото»;

«Сексуально»;

«Огненные»;

«Энергетика зашкаливает»;

«Катюша! Вы всегда показываете свои прелестные ножки», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Варнава устроила странные танцы посреди магазина.