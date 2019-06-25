«Так и появляются слухи»: Варнава опубликовала «страстные» фото с блогером

, 14:49 Фото 174

Участница Comedy Woman опубликовала в Instagram серию снимков, на которых запечатлена в сексуальных позах.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @kativarnava

Участница Comedy Woman Екатерина Варнава славится своими эксцентричными выходками и искрометным чувством юмора. Она часто публикует на своей странице Instagram посты, которые в одно и то же время восхищают фанатов и заставляют их смеяться.

Гороскоп на 25 июня: Водолеи, хватит ныть, время действовать!

Во вторник, 25 июня, звезда юмористического шоу в очередной раз удивила поклонников. Она опубликовала провокационные кадры, на которых запечатлена в компании популярного блогера и хип-хоп исполнителя Романа Каграманова. Рядом с ним Варнава стоит в довольно сексуальных позах, как заметили подписчики. На ней ярко-красное платье, которое делает акцент на стройных ногах артистки и ее груди.

Instagram @kativarnava

При виде таких соблазнительных снимков пользователи не смогли удержаться от комплиментов. В комментариях многие отметили, что Екатерина, как всегда, чудесно выглядит, а некоторые также подчеркнули, что Каграманову чрезвычайно повезло.

«Вот так и появляются слухи — от таких фото»;

«Сексуально»;

«Огненные»;

«Энергетика зашкаливает»;

«Катюша! Вы всегда показываете свои прелестные ножки», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Варнава устроила странные танцы посреди магазина.

Читайте также

+21° Днём +20°
Ночью +11°
62.52
-0.39 71.23
-0.37
Гороскоп на 25 июня: Водолеи, хватит ныть, время действовать!

Последние новости

14:58
Лавров прокомментировал резолюцию ПАСЕ по России
14:49
«Так и появляются слухи»: Варнава опубликовала «страстные» фото с блогером
14:35
Роскачество назвало самую качественную детскую смесь
14:22
Скончалась народная артистка Алла Покровская
14:14
В Цюрихе вручили награды имени Стивена Хокинга — репортаж
13:59
«Крайне сложно юридически» — эксперт о конфискации авто у пьяных водителей

Сейчас читают

«Король пиара»: Шифрин выложил фото с Алибасовым-блондином
Звезда нового «Человека-Паука» нашел ошибку в киноафише со своим лицом
«Будет, как мама!»: дочь Брежневой взбудоражила фанатов откровенным фото

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге