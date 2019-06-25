Стали известны препараты, изъятые у московского «отравителя газировкой»

МВД РФ обнародовало результаты экспертизы веществ, изъятых при обыске по месту проживания у подозреваемого в отравлении москвичей газировкой на Хохловской площади в Москве.

Установлено, что это лекарственные препараты — феназепам и клозапин, а также трамадол, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

МВД России

Кроме того, следователи в отношении подозреваемого 26-летнего уроженца Кабардино-Балкарии — ранее возбужденную статью «кража» переквалифицировали на «разбой».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о серийном отравителе, от действий которого могли пострадать порядка 24 человек.